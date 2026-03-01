पुट्टी की बोरियों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, दो गिरफ्तार, ₹1.20 करोड़ का माल बरामद

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार ले जाई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने एनएच-19 स्थित बरठी कमरौर पेट्रोल पम्प के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान पेट्रोल भरवाने के लिए रुके ट्रक नंबर NL01AF3253 को रोका गया। जांच के दौरान पुट्टी की बोरियों के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक से 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसी दौरान ट्रक के साथ चल रही एक कार को भी रोका गया, जो ट्रक को रास्ते की लोकेशन दे रही थी। कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है।