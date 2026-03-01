पुट्टी की बोरियों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, दो गिरफ्तार, ₹1.20 करोड़ का माल बरामद

चंदौली: सैयदराजा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एनएच-19 पर एक ट्रक से 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसके साथ ही मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार ले जाई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने एनएच-19 स्थित बरठी कमरौर पेट्रोल पम्प के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान पेट्रोल भरवाने के लिए रुके ट्रक नंबर NL01AF3253 को रोका गया। जांच के दौरान पुट्टी की बोरियों के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक से 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसी दौरान ट्रक के साथ चल रही एक कार को भी रोका गया, जो ट्रक को रास्ते की लोकेशन दे रही थी। कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झारखण्ड के अली बक्श और मुरताज अंसारी के रूप में हुई है। इस मामले में थाना सैयदराजा में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा आबकारी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
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