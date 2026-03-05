चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह, 2 साल पहले पिता का भी हो चुका है देहांत

गोलीबारी (File photo)
चंदौली: कंदवा थाना क्षेत्र में अचानक हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। फिलहाल घटना के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तनाती की गई है।
जानकारी के मुताबिक, कंदवा थाना क्षेत्र के परसडीहा जमालपुर गांव में विशाल सिंह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत युवक किसान था और घटना के समय वह अपने खेत में बोरिंग के पास सो रहा था। इसी दौरान तीन की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया।
गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि विशाल के पिता अजीत सिंह की 2 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। फिलहाल परिवार में उसकी मां के अलावा इसका एक भाई बचा है।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संभालने में जुटी हुई है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने विशाल सिंह के भाई विवेक सिंह की तहरीर पर गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
