5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह, 2 साल पहले पिता का भी हो चुका है देहांत

चंदौली के कंदवा थानाक्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के वक़्त मृतक अपने खेत में सोया हुआ था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है....

less than 1 minute read
Google source verification

चंदौली

image

Vijendra Mishra

Mar 05, 2026

गोलीबारी (File photo)

चंदौली: कंदवा थाना क्षेत्र में अचानक हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। फिलहाल घटना के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तनाती की गई है।

खेत में सो रहा था युवक

जानकारी के मुताबिक, कंदवा थाना क्षेत्र के परसडीहा जमालपुर गांव में विशाल सिंह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत युवक किसान था और घटना के समय वह अपने खेत में बोरिंग के पास सो रहा था। इसी दौरान तीन की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया।

इलाज के दौरान हुई मौत

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि विशाल के पिता अजीत सिंह की 2 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। फिलहाल परिवार में उसकी मां के अलावा इसका एक भाई बचा है।

गांव में पुलिस तैनात

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संभालने में जुटी हुई है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने विशाल सिंह के भाई विवेक सिंह की तहरीर पर गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 05:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह, 2 साल पहले पिता का भी हो चुका है देहांत

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंदौली में हुड़दंगियों ने दारोगा-कांस्टेबल पर किया जानलेवा हमला, ट्रामा सेंटर में भर्ती, हिरासत में लिए गए कई लोग

up police
चंदौली

चंदौली पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, होली पर ‘उड़ता बिहार’ बनाने की थी तैयारी, ₹1.68 करोड़ की शराब जब्त

चंदौली

चंदौली में पैसे के विवाद में कहासुनी के बाद फायरिंग, 4 को लगी गोली

चंदौली

डीडीयू स्टेशन पर ट्रेन से ₹1.75 करोड़ बरामद, जीआरपी-आरपीएफ को मिली सफलता, हिरासत में दो आरोपी

चंदौली

चंदौली में तेल तस्करी का भंडाफोड़, एडीजी जोन की टीम ने की कार्रवाई, थाने के हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज

चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.