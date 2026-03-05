चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह, 2 साल पहले पिता का भी हो चुका है देहांत

जानकारी के मुताबिक, कंदवा थाना क्षेत्र के परसडीहा जमालपुर गांव में विशाल सिंह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत युवक किसान था और घटना के समय वह अपने खेत में बोरिंग के पास सो रहा था। इसी दौरान तीन की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया।