छोटे भाई की हैसियत और धन के लालच ने बड़े भाई को बनाया हैवान, सोते समय सिर में पीछे से मारी गोली, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले वह हत्या के एक मामले में जेल गया था, तब से उसका घर में मान सम्मान खत्म हो गया था। करीब 4 महीने पहले घर की एक जमीन 75 लाख रुपए में बेची गई और दोनों भाइयों में उसका बंटवारा हुआ। मृतक विशाल ने 25 लख रुपए की एफडी करवा ली, जबकि आरोपी ने सारे पैसे खर्च कर दिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोचा कि यदि उसका छोटा भाई मर जाएगा तो उसकी 25 लाख रुपए की एफडी उसकी हो जाएगी और घर में लिए जाने वाले फैसलों में उसका हस्तक्षेप भी होने लगेगा।