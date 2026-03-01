चंदौली में पैसे के विवाद में कहासुनी के बाद फायरिंग, 4 को लगी गोली

जानकारी के मुताबिक, सहजौर गांव के रिंग रोड पर पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद सूर्य प्रकाश सिंह ने गोलू यादव नामक शख्स के ऊपर असलहे से फायरिंग कर दी। बीच बचाव करने आए कृष्णा यादव, सोनू यादव और अक्षय सिंह के ऊपर भी फायरिंग की गई, जिसमें चारों को गोली लग गई है। गोलीबारी की इस घटना के बाद घायलों को ग्रामीणों ने वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां गोलू यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है।