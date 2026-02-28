चंदौली में तेल तस्करी का भंडाफोड़, एडीजी जोन की टीम ने की कार्रवाई, थाने के हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज

आरोप है कि रोशन यादव तेल चोरी का यह खेल करवाता था और इसके एवज में उसे मोटी रकम मिलती थी। एडीजी जोन पियूष मोर्डिया की टीम की इस कार्रवाई में करीब 1000 लीटर डीजल बरामद किया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाम सामने आने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल फरार है।