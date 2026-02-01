लेखपाल को लालच पड़ा भारी, जमीन की रिपोर्ट के बदले मांगे पैसे, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोचा

घटना की जानकारी होने के बाद लेखपाल संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि पंकज का अपहरण हो गया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि वह एंटी करप्शन की टीम द्वारा एक मामले में पकड़े गए हैं। आरोपी लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम मुगलसराय कोतवाली लेकर पहुंची। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लेखपाल पंकज और एक अन्य व्यक्ति सुखबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।