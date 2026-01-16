यूपी में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर…छह को कुचलते हुए डिवाइडर से भिड़ी, भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा

स्कॉर्पियो की टक्कर में घायल छह लोगों को एम्बुलेंस की मदद से लाल बहादुर शास्त्री जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां एक साइकिल के सवार इरशाद अहमद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों में मोहम्मद इस्लाम निवासी कुतबन शहीद पीलीकोठी, थाना कोतवाली वाराणसी और सलमान निवासी सुजाबाद, थाना रामनगर शामिल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कबीरचौरा मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है।