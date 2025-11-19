Patrika LogoSwitch to English

चंदौली

Chandauli News: हौसला बंद बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, मौत

मुगलसराय क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने एक मेडिकल व्यापारी को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

चंदौली

image

Abhishek Singh

Nov 19, 2025


Murder News: जनपद चंदौली में अपराधियों के हौसले एक बार फिर आसमान पर दिखाई दिए। मंगलवार देर शाम मुगलसराय क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने एक मेडिकल व्यापारी को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी पैदल ही मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुगलसराय कोतवाली पुलिस और एसपी चंदौली मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए टीम गठित की और बदमाश की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए।

पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / Chandauli News: हौसला बंद बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, मौत

चंदौली

उत्तर प्रदेश

