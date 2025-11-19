Chandauli News: हौसला बंद बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, मौत



Murder News: जनपद चंदौली में अपराधियों के हौसले एक बार फिर आसमान पर दिखाई दिए। मंगलवार देर शाम मुगलसराय क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने एक मेडिकल व्यापारी को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।