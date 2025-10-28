Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए जा रही सास-बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा, एक पल में उजड़ गया पूरा परिवार

Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए घाट जा रहे परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं। तेज रफ्तार ट्रक ने सास, बहू और मासूम पोते को कुचल दिया। मौके पर तीनों की मौत हो गई। मंजर इतना हृदयविदारक था कि परिजन लिपटकर रो पड़े। गांव में सन्नाटा छा गया।

less than 1 minute read
Google source verification

चंदौली

image

Mahendra Tiwari

Oct 28, 2025

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Chandauli Accident: चंदौली जिले में मंगलवार सुबह छठ पूजा की तैयारी के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। घाट की ओर जा रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों — सास, बहू और पोते — की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।

Chandauli Accident: चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के पंचफेड़वा गांव के पास नेशनल हाईवे-19 की है। मंगलवार सुबह छठ पूजा के मौके पर रेवसा-पंचफेड़वा निवासी कुमारी देवी (45), उनकी बहू चांदनी देवी (30) और पोता सौरभ कुमार (7) घाट पर पूजा के लिए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के दौरान सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और फिर एक बाइक को भी चपेट में लेते हुए फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

मामा भांजे के शव को गोद में लेकर फूट-फूट कर रोया

दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। मंजर इतना दर्दनाक था कि मामा अपने भांजे का शव गोद में लेकर फूट-फूटकर रोने लगा। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।

सीओ बोले- ट्रक चालक की की जा रही तलाश

सूचना पर सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। जिसकी तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए जा रही सास-बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा, एक पल में उजड़ गया पूरा परिवार

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Chhath Tragedy: छठ पूजा में खुशी मातम में बदली: नाव पलटी, तीन लापता, दो की मौत

सेल्फी के चक्कर में नाव डूबी: चंदौली हादसे ने दहला दिया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
चंदौली

अगर बात नहीं माने तो एहसे बात होई… वीडियो में चप्पल दिखाकर फंसे सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह

चंदौली

4 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, 1 से 8 वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

भारी वर्षा का असर – छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद, शिक्षकों को सौंपे कार्य (फोटो सोर्स :Whatsapp )
चंदौली

बीडीसी ने पत्नी को फावड़े से किया घायल, आरोपी फरार, 2014 में छात्र नेता पर भी किया था हमला

भतीजे ने गला घोंटकर चाची को मारा (Photo source- Patrika)
चंदौली

Flood in UP: चंदौली में नहर टूटने से गांव डूबा! 250 एकड़ फसल बर्बाद, 50 घर डूबे, नावों से हो रही आवाजाही, मचा हाहाकार

village submerged due to canal breakage in Chandauli 250 acres of crops destroyed
चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.