Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए जा रही सास-बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा, एक पल में उजड़ गया पूरा परिवार

Chandauli Accident: चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के पंचफेड़वा गांव के पास नेशनल हाईवे-19 की है। मंगलवार सुबह छठ पूजा के मौके पर रेवसा-पंचफेड़वा निवासी कुमारी देवी (45), उनकी बहू चांदनी देवी (30) और पोता सौरभ कुमार (7) घाट पर पूजा के लिए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के दौरान सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और फिर एक बाइक को भी चपेट में लेते हुए फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।