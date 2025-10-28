Chandauli Accident: छठ पूजा के लिए जा रही सास-बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा, एक पल में उजड़ गया पूरा परिवार

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Chandauli Accident: चंदौली जिले में मंगलवार सुबह छठ पूजा की तैयारी के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। घाट की ओर जा रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों — सास, बहू और पोते — की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
Chandauli Accident: चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के पंचफेड़वा गांव के पास नेशनल हाईवे-19 की है। मंगलवार सुबह छठ पूजा के मौके पर रेवसा-पंचफेड़वा निवासी कुमारी देवी (45), उनकी बहू चांदनी देवी (30) और पोता सौरभ कुमार (7) घाट पर पूजा के लिए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के दौरान सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और फिर एक बाइक को भी चपेट में लेते हुए फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। मंजर इतना दर्दनाक था कि मामा अपने भांजे का शव गोद में लेकर फूट-फूटकर रोने लगा। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
सूचना पर सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। जिसकी तलाश जारी है।
