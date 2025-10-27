Chhath Tragedy: छठ पूजा में खुशी मातम में बदली: नाव पलटी, तीन लापता, दो की मौत

चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदोचक गाँव के सामने स्थित चंद्रप्रभा नदी के तट पर छठ पूजा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। इस दौरान कुछ युवक और किशोर “जुगाड़ नाव” पर सवार हुए, जिनमें से सिर्फ एक-दो लोगों के लिए बनी नाव में छह लोग चढ़ गए। सेल्फी लेने के उद्देश्य से जैसे ही नाव बीच धारा में पहुंची, संतुलन बिगड़ा और नाव पानी में पलट गई। नाव पर सवार नामांकन के अनुसार थे: पिन्टू सोनकर, भन्टू सोनकर, रितेश सोनकर, यश कुमार, पीयूष कुमार और अरुण कुमार। नाव पलटते ही तीन लोग तैरकर बाहर निकल गए, जबकि तीन अभी भी लापता हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीएम एवं एनडीआरएफ-गोताखोर टीम मौके पर पहुँच गई और तलाशी अभियान जारी है।