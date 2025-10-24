Ayodhya Parikrama: अयोध्या में भक्ति का सागर: 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में उमड़े लाखों श्रद्धालु

Ayodhya 14 Kosi Parikrama: कार्तिक मास का पवित्र पर्व और अयोध्या की पावन धरती-दोनों मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। दीपों की रोशनी, भजन-कीर्तन की गूँज और सरयू तट की शांति… यही वह वातावरण है जिसमें श्रद्धालु 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। लाखों भक्त दूर-दूर से आते हैं, हाथों में ध्वज लिए, पैरों में थकान सहते हुए, केवल प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है।