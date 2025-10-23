Ayodhya: रामलला की ममता से जुड़ा हर पल अब और खास – अयोध्या मंदिर में दर्शन और आरती का नया समय

ट्रस्ट ने जारी की नई समय सारिणी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Ayodhya Ram Temple Revises Darshan & Aarti Timings: राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन और आरती के समय में बदलाव करते हुए नई समय सारिणी जारी की है। शीत ऋतु के आगमन के साथ मंदिर में दर्शन अवधि में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि श्रद्धालु और मंदिर प्रबंधन दोनों के लिए सुविधा बनी रहे। अब से भक्त सुबह सात बजे से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन रात नौ बजे तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर में भोग और आरती के दौरान मंदिर के पट लगभग एक घंटे के लिए बंद रहेंगे।
राम मंदिर के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि शरद ऋतु के आगमन के कारण दर्शन अवधि और आरती के समय में बदलाव किया गया है।
इसके अलावा दोपहर में रामलला की भोग आरती के समय मंदिर के पट बंद रहेंगे। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को सुविधा देने और पूजा के आयोजन को व्यवस्थित तरीके से करने के उद्देश्य से की गई है। डॉ. अनिल मिश्र ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर संचालन में सहजता बनाए रखने के लिए यह बदलाव जरूरी था। शरद ऋतु में सूरज की रोशनी और ठंड के मद्देनजर दर्शन और आरती का समय संशोधित किया गया है।”
नए समय अनुसार, मंदिर में भक्त सुबह सात बजे से दर्शन कर सकेंगे। मंगला आरती के बाद भक्त श्रृंगार आरती में शामिल होंगे। इसके बाद भोग और दोपहर की आरती के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। शाम को शाम की आरती और शयन आरती नियमित समय पर ही संपन्न होगी। इस बदलाव के कारण अब श्रद्धालुओं को सुबह दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसे अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-केंद्रित बनाने के लिए आवश्यक कदम बताया है।
श्रद्धालुओं ने इस बदलाव पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कई भक्तों ने इसे स्वागत योग्य बताया क्योंकि इससे मंदिर संचालन अधिक सुव्यवस्थित होगा और आरती में शामिल होने वालों को भी सुविधा मिलेगी।
कई वरिष्ठ श्रद्धालु कह रहे हैं कि सुबह मंगला और श्रृंगार आरती में आधे घंटे का अंतर ज्यादा परेशानी नहीं लाता। इसके अलावा दोपहर में भोग और आरती के लिए एक घंटे का समय मंदिर प्रशासन को पूजा के आयोजन को व्यवस्थित करने में मदद करेगा।
शीत ऋतु में सूरज की रोशनी देर से निकलती है और सुबह का तापमान कम होता है। राम मंदिर प्रशासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया है। ऐसा करने से भक्त ठंड के मौसम में आराम से दर्शन कर सकेंगे और मंदिर का संचालन भी सुचारू रहेगा। डॉ. अनिल मिश्र ने कहा कि “हमारा उद्देश्य श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम अनुभव देना है। समय में यह छोटा बदलाव भक्तों की सुविधा और पूजा संचालन को बेहतर बनाएगा।”
नए समय सारिणी के अनुसार रामलला के दर्शन और पूजा कार्यक्रम इस प्रकार होंगे:
इस नई दिनचर्या के अनुसार भक्त पूरे दिन मंदिर में दर्शन और पूजा में शामिल हो सकेंगे।
