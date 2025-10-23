Ayodhya: रामलला की ममता से जुड़ा हर पल अब और खास – अयोध्या मंदिर में दर्शन और आरती का नया समय

Ayodhya Ram Temple Revises Darshan & Aarti Timings: राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन और आरती के समय में बदलाव करते हुए नई समय सारिणी जारी की है। शीत ऋतु के आगमन के साथ मंदिर में दर्शन अवधि में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि श्रद्धालु और मंदिर प्रबंधन दोनों के लिए सुविधा बनी रहे। अब से भक्त सुबह सात बजे से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन रात नौ बजे तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर में भोग और आरती के दौरान मंदिर के पट लगभग एक घंटे के लिए बंद रहेंगे।

