 Ayodhya Shines Bright: 1 सौ दीप, 21 सौ महिलाएं- सरयू तट बनेगा आस्था का प्रतीक

महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि सरयू आरती का यह आयोजन दीपोत्सव की भव्यता में नया आयाम जोड़ेगा। उन्होंने कहा, “यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अयोध्या की आस्था, संस्कृति और एकता का उत्सव है। जब मातृशक्ति, विद्यार्थी और समाज के सभी वर्ग एक साथ मां सरयू की आरती करेंगे, तो यह दृश्य पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की गहराई और समरसता का संदेश देगा।” आगे कहा कि इस बार आयोजन को पर्यावरण-संवेदनशील भी बनाया गया है। उपयोग में लाए जाने वाले सभी दीप मिट्टी के होंगे, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। साथ ही सरयू जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।