अयोध्या

यूपी में बनेंगे 23 नए पुल…खर्च होंगे 964 करोड़, अयोध्या में तमसा नदी पर बनेगा पुल

यूपी में आवागमन दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने नए पुल निर्माण को मंजूरी दी है, इसके लिए धन भी अवमुक्त हो चुका है। इनके पूरा होने की निर्माण अवधि एक से डेढ़ साल है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

anoop shukla

Dec 28, 2025

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, यूपी में बनेंगे 23 नए पुल

यूपी में जनता की सुविधा के लिए सरकार आवागमन पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए कई जिलों में पुल निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य में जल्द ही 23 बड़े पुलों और 5 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इन सभी नए पुलों के लिए नाबार्ड योजना के तहत अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की वित्तीय सहायता से बनने वाली इन संरचनाओं पर कुल लगभग 964 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

एक से डेढ़ महीने में शुरू हो जाएंगे काम

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन पुल परियोजनाओं पर एक से डेढ़ महीने के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। पुलों के निर्माण पर करीब 511 करोड़ रुपये और रेलवे ओवर ब्रिज पर लगभग 453 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। PWD (लोक निर्माण विभाग) ने दावा किया है कि सभी कार्य तय समय सीमा ( एक से डेढ़ साल ) के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

इन जिलों में पुल निर्माण को मिली मंजूरी

बाराबंकी में बाजपुर घाट पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है।

सीतापुर जिले में चौका नदी के कन्हई घाट पर पुल बनेगा।

बहराइच में सरयू नदी पर रामपुर लक्ष्मणघाट के पास पुल का निर्माण होगा।

संतकबीरनगर जिले में आमी नदी के सरौवा घाट पर पुल प्रस्तावित है।

अंबेडकरनगर के कटेहरी क्षेत्र में बिसुही नदी पर नया पुल बनाया जाएगा।

आगरा जिले के सैया इलाके में पार्वती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा।

चित्रकूट जिले के निहि क्षेत्र में छुलछुलिया नदी पर सेतु बनाया जाएगा।

महोबा जिले में सबुवा मार्ग पर चंद्रावल नदी पर पुल का निर्माण होगा।

अयोध्या जिले के बीकापुर क्षेत्र में तमसा नदी पर पुल बनेगा।

लखीमपुर खीरी में मकनपुर क्षेत्र के पास सहेली नदी पर पुल बनेगा।

पीलीभीत जिले के बीसलपुर क्षेत्र में देबहा नदी पर नया पुल तैयार किया जाएगा।

वाराणसी में महादेवा घाट के समीप वरुणा नदी पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है।

श्रावस्ती जिले में कटरा-मथुरा घाट मार्ग पर राप्ती नदी पर सेतु बनाया जाएगा।

कानपुर नगर में पांडु नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा।

देवरिया जिले में रामपुर कारखाना क्षेत्र में गंडक नदी पर नया पुल प्रस्तावित है।

हापुड़ जिले के झंडा मुशर्रफपुर क्षेत्र में काली नदी पर सेतु का निर्माण किया जाएगा।

लखनऊ जिले में मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बेहटा नाले पर एक नया पुल बनाया जाएगा।

बागपत जिले में झुंडपुर के पास हिंडन नदी पर तथा असारा क्षेत्र के पास कृष्णा नदी पर पुल बनाए जाएंगे।

बांदा जिले में जमवारा मार्ग पर रंज नदी पर पुल बनाया जाएगा, जबकि झांसी-कटेरा-रानीपुर मार्ग पर सुखनेई नदी पर भी नया सेतु तैयार किया जाएगा।

रामपुर जिले में मिलक क्षेत्र में पीलाखार नदी पर एक पुल तथा आदमपुर और बेहटा के बीच पीलाखार नदी पर दूसरा पुल बनाया जाएगा।

‘यक्ष (YAKSHA)’ ऐप बना कानून-व्यवस्था का मजबूत डिजिटल हथियार (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Dec 2025 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / यूपी में बनेंगे 23 नए पुल…खर्च होंगे 964 करोड़, अयोध्या में तमसा नदी पर बनेगा पुल

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

