यूपी में बनेंगे 23 नए पुल…खर्च होंगे 964 करोड़, अयोध्या में तमसा नदी पर बनेगा पुल

यूपी में जनता की सुविधा के लिए सरकार आवागमन पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए कई जिलों में पुल निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य में जल्द ही 23 बड़े पुलों और 5 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इन सभी नए पुलों के लिए नाबार्ड योजना के तहत अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की वित्तीय सहायता से बनने वाली इन संरचनाओं पर कुल लगभग 964 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।