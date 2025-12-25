2 मुंह और 4 आंख वाला ‘अनोखा बछड़ा’…. धार्मिक नगरी में हुआ चमत्कार! देखने के लिए उमड़ी भीड़

Unique Calf: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीकापुर विकासखंड के पुरवा गांव में एक देसी गाय ने ऐसे बछड़े को जन्म दिया है, जिसने पूरे इलाके में हैरानी पैदा कर दी है। यह नवजात बछड़ा 2 मुंह और 4 आंखों वाला है, जिसे देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट रही है।