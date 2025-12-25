25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

2 मुंह और 4 आंख वाला ‘अनोखा बछड़ा’…. धार्मिक नगरी में हुआ चमत्कार! देखने के लिए उमड़ी भीड़

Unique Calf: धार्मिक नगरी में एक गाय ने अनोखे बछड़े को जन्म दिया। इस बछड़े के 2 मुंह और 4 आंख हैं। बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Dec 25, 2025

unique calf with two mouths and four eyes did miracle happen in religious city ayodhya

धार्मिक नगरी में पैदा हुआ 2 मुंह और 4 आंख वाला बछड़ा। फोटो सोर्स- Video Grab

Unique Calf: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीकापुर विकासखंड के पुरवा गांव में एक देसी गाय ने ऐसे बछड़े को जन्म दिया है, जिसने पूरे इलाके में हैरानी पैदा कर दी है। यह नवजात बछड़ा 2 मुंह और 4 आंखों वाला है, जिसे देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट रही है।

अयोध्या में पैदा हुआ अनोखा बछड़ा

अजीब बनावट वाले इस बछड़े को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे दुर्लभ शारीरिक विकलांगता बता रहे हैं। जो भी हो, यह अनोखा बछड़ा इन दिनों गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

देसी गाय का है बछड़ा

बताया जा रहा है कि यह देसी गाय पंकज तिवारी की है। जानकारी के अनुसार रविवार को प्रसव के दौरान गाय को परेशानी होने लगी, जिसके बाद पशु चिकित्सक और पशु स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित प्रसव कराया, इसी दौरान इस अनोखे बछड़े का जन्म हुआ।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बछड़े की तस्वीरें

इस अनोखे बछड़े की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते आसपास के गांवों और इलाकों में भी यह खबर आग की तरह फैल गई है। कुछ लोग इसे ईश्वरीय करिश्मा मान रहे हैं तो कुछ इसे चिकित्सकीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं।

बछड़े के स्वास्थ्य पर लगातार नजर

फिलहाल बछड़े के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसके जीवित रहने को लेकर पशु चिकित्सकों की निगरानी जारी है। गांव में यह घटना आस्था, विज्ञान और जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है, जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

26, 27, 28 दिसंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी; लगातार 3 दिनों तक का वेदर अपडेट
नोएडा
continues heavy rain alert issued by imd for 26 27 28 december in these district

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 03:15 pm

Published on:

25 Dec 2025 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / 2 मुंह और 4 आंख वाला ‘अनोखा बछड़ा’…. धार्मिक नगरी में हुआ चमत्कार! देखने के लिए उमड़ी भीड़

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गुमनाम भक्त ने कर्नाटक से अयोध्या भेजी श्री रामलला की 10 फीट की विशेष रत्न जड़ित सोने की प्रतिमा

अयोध्या

Ayodhya Ram Lalla: 22 दिसंबर 1949: वह ऐतिहासिक रात, जब रामलला के प्राकट्य से बदल गई अयोध्या की तक़दीर

76 वर्ष पहले रामलला का प्राकट्य: 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात की घटना, जिसने राम मंदिर आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया (फोटो सोर्स : राम मंदिर अयोध्या )
अयोध्या

मनरेगा का नाम ‘वीबी-जी राम जी’ के प्रस्ताव पर सपा सांसद ने साधा निशाना; बोले- इन्हें गांधी परिवार से परेशानी

अयोध्या

राम मंदिर के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती: 12 साल की उम्र में छोड़ा घर, अचानक बिगड़ी तबीयत; संत से सियासत तक का सफर

डॉ रामविलास वेदांती फोटो सोर्स X अकाउंट
अयोध्या

दिग्गज भाजपा नेता रामविलास वेदांती का निधन, 12 साल की उम्र में आ गए थे अयोध्या, 2 बार सांसद रहे

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.