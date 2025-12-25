26, 27, 28 दिसंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी; लगातार 3 दिनों तक का वेदर अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 से लेकर 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलो में कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है।