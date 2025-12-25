26, 27, 28 दिसंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी; लगातार 3 दिनों तक का वेदर अपडेट

जानिए, 26, 27, 28 दिसंबर तक का वेदर अपडेट। फोटो सोर्स-AI
Rain Alert Weather Update: पिछले सालों की तुलना में मानसून (Monsoon) का सीजन इस साल बेहतर रहा है। देशभर में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बताते हैं कि 26 से लेकर 28 दिसंबर तक मौसम का हाल कैसा रहने वाला है?
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 26 दिसंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले क्षेत्रो में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश/बर्फबारी होनेकी संभावना है। बर्फबारी 3500 मीटर और उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना है। वहीं राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
IMD के मुताबिक 28-29 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, राज्य के अन्य सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 26 से लेकर 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलो में कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 26 से 28 दिसंबर तक गुरुग्राम, फरीदाबाद में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि इस दौरान बारिश होने की कोई भी संभवना मौसम विभाग ने नहीं जताई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 26 से 27 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी तो कुछ जगहों पर रुक-रूककर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, 26 और 27 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अलर्ट है।
