साल के आखिरी दिन राम मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? यहां देखें 28 से 31 दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल

साल के आखिरी दिन राम मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? फोटो सोर्स-IANS
Ram Mandir: 31 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वज का आरोहण करेंगे। इसके साथ ही वह राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी।
इस बात की जानकारी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े गोपाल राव ने शुक्रवार को आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान साझा की।
मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि पौष शुक्ल द्वादशी, यानी 31 दिसंबर को राम मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे, मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे और अंगद टीला पर एकत्र होने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे।
राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस महोत्सव की औपचारिक शुरुआत 27 दिसंबर से मंडल पाठ के साथ होगी। ये पाठ 2 जनवरी तक निरंतर चलेगा।
आंध्र प्रदेश के CM एन. चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान वह मंडल पाठ में भी सहभागिता करेंगे। खास बात यह है कि यह उनका पहला राम मंदिर दर्शन होगा।
29 दिसंबर से संगीतमय श्रीरामचरितमानस पाठ के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा और सुरेश वाडकर अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत के शास्त्रीय कलाकारों तथा छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा।
अंगद टीला पर राम कथा, भजन, नृत्य नाटिका, रामलीला और देशभक्ति काव्य पाठ जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त होगा।
इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को अंगद टीला परिसर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राएं विशेष शैली में रामलीला का मंचन करेंगे। गायन, नृत्य और संवाद के समन्वय से रामायण और रामचरितमानस के प्रमुख प्रसंगों की प्रस्तुति पेश होगी।
