साल के आखिरी दिन राम मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? यहां देखें 28 से 31 दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल

मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि पौष शुक्ल द्वादशी, यानी 31 दिसंबर को राम मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे, मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे और अंगद टीला पर एकत्र होने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे।