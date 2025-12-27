शादी में फालतू खर्चों और लड़कों के स्मार्टफोन, हाफ-पैंट पहनने पर रोक; खाप पंचायत का बड़ा फैसला

प्रस्ताव के मुताबिक, टीनएजर्स—खासकर 18-20 साल से कम उम्र के लोगों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। पंचायत ने यह भी तय किया कि शादियां मैरिज हॉल के बजाय गांवों या घरों में होनी चाहिए, क्योंकि बड़े कमर्शियल समारोह, रिश्तों और पैसों पर असर डालते हैं। पंचायत ने कहा कि न्योता प्रिंटेड कार्ड के बजाय WhatsApp से भेजना बेहतर होगा। थंबा देश खाप चौधरी ब्रजपाल सिंह ने कहा कि ये फैसले समाज की मिली-जुली इच्छा को दिखाते हैं।