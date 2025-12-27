‘वीरू’ बनी महिला, प्रेमी को पाने के लिए हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी ‘बसंती’ और फिर….

हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी युवती। फोटो सोर्स-AI
Crime News: अब तक प्यार पाने के लिए युवकों को ही टावर, पानी की टंकी या अन्य ऊंची जगहों पर चढ़ते देखा-सुना जाता रहा है, लेकिन मेरठ के दौराला क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को मामला बिल्कुल उलटा देखने को मिला। अपने प्रेमी से शादी की जिद को लेकर यहां एक युवती 440 केवी के हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई।
करीब 6 घंटे तक चले इस घटनाक्रम ने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दिया। आखिरकार प्रेमी के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवती टावर से नीचे उतरी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। गांव निवासी युवती घने कोहरे का फायदा उठाते हुए गांव के बाहर स्थित ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब 10 बजे जब कोहरा छंटा, तब ग्रामीणों की नजर टावर पर बैठी युवती पर गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
युवती बार-बार चिल्लाकर कह रही थी कि वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। सूचना मिलने पर उसके पिता, चाचा और अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे और उसे समझाकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। वह प्रेमी को मौके पर बुलाने और उसी से शादी कराने की मांग करती रही। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेमी लावड़ गांव का निवासी है।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दौराला पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए जाल बिछाया और ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इस पर युवती ने आत्महत्या की धमकी दे दी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी उसके पास ऊपर आया तो वह या तो नीचे कूद जाएगी या फिर हाईटेंशन बिजली तारों की चपेट में आकर अपनी जान दे देगी।
युवती के इस अड़ियल रुख के आगे पुलिस भी कुछ देर के लिए बेबस नजर आई। इसके बाद BJP लावड़ मंडल के OBC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहन सैनी युवती के प्रेमी के पिता को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि, युवती ने उनकी बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार प्रेमी के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवती टावर से नीचे उतरी।
जानकारी के अनुसार, युवती की युवक से दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीवन बिताने के वादे किए। जब उनके प्रेम संबंध की भनक परिजनों को लगी तो मामला बिरादरी तक पहुंच गया। बीते 9 दिसंबर को बिरादरी के लोगों ने पंचायत बुलाई थी। पंचायत में भी युवती शादी की जिद पर अड़ी रही, लेकिन युवक के परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए।
मौके पर पहुंचे युवक के पिता का अब भी यही कहना है कि उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता। उनके अनुसार, दोनों के बीच केवल दोस्ती थी, लेकिन युवती इस तरह के कदम उठाकर उनके बेटे पर शादी का दबाव बना रही है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग