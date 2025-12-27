‘वीरू’ बनी महिला, प्रेमी को पाने के लिए हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी ‘बसंती’ और फिर….

करीब 6 घंटे तक चले इस घटनाक्रम ने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दिया। आखिरकार प्रेमी के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवती टावर से नीचे उतरी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। गांव निवासी युवती घने कोहरे का फायदा उठाते हुए गांव के बाहर स्थित ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब 10 बजे जब कोहरा छंटा, तब ग्रामीणों की नजर टावर पर बैठी युवती पर गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।