रामलला का दर्शन कर अभिभूत हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले…आस्था, सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक हैं राम

इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनका स्वागत किया। वहीं जगतगुरु मध्वाचार्य ने सीएम नायडू को आशीर्वाद प्रदान किया। मंदिर परिसर में मौजूद राम भक्तों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, जिसे उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि रामराज्य किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क है। 'स्पिरिचुअल वैल्यूज बनाने में राम मंदिर बहुत बड़ा रोल निभाएगा।