अयोध्या

रामलला का दर्शन कर अभिभूत हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले…आस्था, सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक हैं राम

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने न केवल रामलला का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया, बल्कि मंदिर परिसर के भव्य और दिव्य निर्माण कार्य को भी बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा के साथ निहारा।

अयोध्या

image

anoop shukla

Dec 28, 2025

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, आंध्र सीएम

रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सुबह 11 बजे सरकारी विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वे उनके साथ गेस्ट हॉउस गए फिर वहां से सीधे राम मंदिर पहुंच कर रामलला का दर्शन कर विधिवत पूजन-अर्चना किये।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन

इसके बाद सीएम नायडू मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला पहुंचे, जहां रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन किया और सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन-पूजन के बाद सीएम नायडू ने पूरे राम मंदिर परिसर का भ्रमण किया और निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं को देखा।

रामभक्तों ने सीएम का अभिवादन किया

इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनका स्वागत किया। वहीं जगतगुरु मध्वाचार्य ने सीएम नायडू को आशीर्वाद प्रदान किया। मंदिर परिसर में मौजूद राम भक्तों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, जिसे उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि रामराज्य किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क है। 'स्पिरिचुअल वैल्यूज बनाने में राम मंदिर बहुत बड़ा रोल निभाएगा।

UP Weather: यूपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड का कहर: 45 जिलों में घना कोहरा, 18 में विजिबिलिटी शून्य
मुरादाबाद
up weather alert severe cold wave dense fog 45 districts imd warning

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / रामलला का दर्शन कर अभिभूत हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले…आस्था, सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक हैं राम

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

यूपी में बनेंगे 23 नए पुल…खर्च होंगे 964 करोड़, अयोध्या में तमसा नदी पर बनेगा पुल

Up news, ayodhya
अयोध्या

साल के आखिरी दिन राम मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? यहां देखें 28 से 31 दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल

ram mandir pran pratishtha dwadashi complete schedule rajnath singh to hoist dharma dhwaja on 31 december
अयोध्या

2 मुंह और 4 आंख वाला ‘अनोखा बछड़ा’…. धार्मिक नगरी में हुआ चमत्कार! देखने के लिए उमड़ी भीड़

unique calf with two mouths and four eyes did miracle happen in religious city ayodhya
अयोध्या

गुमनाम भक्त ने कर्नाटक से अयोध्या भेजी श्री रामलला की 10 फीट की विशेष रत्न जड़ित सोने की प्रतिमा

अयोध्या

Ayodhya Ram Lalla: 22 दिसंबर 1949: वह ऐतिहासिक रात, जब रामलला के प्राकट्य से बदल गई अयोध्या की तक़दीर

76 वर्ष पहले रामलला का प्राकट्य: 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात की घटना, जिसने राम मंदिर आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया (फोटो सोर्स : राम मंदिर अयोध्या )
अयोध्या
