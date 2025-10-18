Ayodhya Deepotsav 2025: 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी: अयोध्या में आस्था, उत्साह और रोशनी का महासंगम, देखें तस्वीरें

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव की असली चमक उसकी जन सहभागिता में है। इस बार लगभग 33,000 वालंटियर- जिनमें छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन शामिल हैं- घाटों पर दीये सजाने में जुटे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था और सहभागिता का अनोखा संगम है।” दीपोत्सव-2025 का समन्वय डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर और छात्र संगठन इस भव्य कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। युवा हाथों की यह सहभागिता दीपोत्सव को ‘जन महोत्सव’ में परिवर्तित कर रही है।