Charbagh Station: टिकट दिखाओ कहते ही भड़कीं महिलाएं, TTE के मुंह पर गरम फेंकी चाय, कॉलर पकड़ बरसाई चप्पलें

टीटीई के अनुसार, महिलाओं ने पहले केवल गाली-गलौज की, लेकिन जब उन्हें सीट खाली कराने के लिए कहा गया तो उन्होंने हिंसक रवैया अपना लिया। ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री इस दौरान हैरान रह गए। हंगामे को देखते हुए रेलवे ने महिलाओं को बाराबंकी स्टेशन पर उतार दिया, लेकिन वे दोबारा जबरन उसी बोगी में सवार हो गईं। इसके बाद चारबाग स्टेशन पर रेलवे प्रशासन ने महिलाओं को नीचे उतारकर स्थिति को नियंत्रित किया। रेलवे ने इस मामले में जीआरपी में तहरीर दी है और महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। यह घटना रेलवे नियमों का उल्लंघन करने और TTE पर हमला करने की गंभीर घटनाओं में शामिल है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी,” रेलवे सूत्रों ने बताया।