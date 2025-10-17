‘घर क्या मुंह लेकर जाऊं सर…अब कोई रास्ता नहीं बचा है’, दीपावली से पहले शिक्षक ने बयां किया दर्द, इसके बाद उठाया खौफनाक कदम

शौकेंद्र गौतम वर्ष 2016 से इस विद्यालय में कार्यरत हैं। उनके साथियों के अनुसार, पिछले दो महीने से उनका वेतन रोक दिया गया था। दीपावली से ठीक पहले भी जब उन्होंने अपने वेतन के लिए निवेदन किया, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कई बार इटवा के खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार से वेतन बहाली की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। शौकेंद्र की वॉट्सऐप चैट अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से बार-बार निवेदन किया है कि सर, दीपावली पर घर क्या मुंह लेकर जाएंगे? कृपया मेरी आख्या लगा दीजिए, हमारी भी मजबूरी समझिए सर।”

“मैं मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत डिप्रेशन में हूं। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है।” इन संदेशों से साफ झलकता है कि वे कितनी आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव में थे। लेकिन अफसोस, किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी।