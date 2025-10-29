नवागत डीएम का रैपीड एक्शन…रात में लिए चार्ज, सुबह विभागों का निरीक्षण कर कार्यों में पारदर्शिता का दिए निर्देश

मंगलवार देर रात शिवशरणप्पा जी.एन. ने जिले के नए डीएम का कार्यभार संभाल लिया। बुधवार सुबह उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के पटलों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान नवागत डीएम ने सभी शाखाओं में कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों के निस्तारण की स्थिति और कार्यालयों में स्वक्षता का जायजा लिया।