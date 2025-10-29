नवागत डीएम का रैपीड एक्शन…रात में लिए चार्ज, सुबह विभागों का निरीक्षण कर कार्यों में पारदर्शिता का दिए निर्देश

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, DM सिद्धार्थनगर
मंगलवार देर रात शिवशरणप्पा जी.एन. ने जिले के नए डीएम का कार्यभार संभाल लिया। बुधवार सुबह उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के पटलों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान नवागत डीएम ने सभी शाखाओं में कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों के निस्तारण की स्थिति और कार्यालयों में स्वक्षता का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं से संबंधित कार्यों में लापरवाही या क्षम्य नहीं है, जनता से जुड़े कार्यों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। डीएम ने कहा कि शासन की सभी योजनाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू हों, यही प्रशासन की प्राथमिकता है।
नवागत निरीक्षण के दौरान CDO बलराम सिंह, ADM, CRO, जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नए जिलाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें जिले के विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था तथा राजस्व मामलों की विस्तृत जानकारी दी।
डीएम शिवशरणप्पा जी.एन. ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं की रेगुलर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जनसुनवाई को प्रभावी बनाने और आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदारी, पारदर्शिता और टीम भावना के साथ कार्य करने को कहा।
