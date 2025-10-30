यूपी में फरार चार पुलिसकर्मियों पर घोषित हुआ इनाम, SP बोले…कानून से ऊपर कोई नहीं

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सिद्धार्थनगर में फरार पुलिसकर्मियों पर घोषित हुआ इनाम
जिले में सिपाहियों द्वारा की गई युवक की पिटाई का मामला अब विपक्षी दलों के निशाने पर है। पुलिस पर इन सिपाहियों की गिरफ्तारी का भारी दबाव है, उस बीच सभी आरोपी पुलिसकर्मी फरार है। SP अभिषेक महाजन ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। इसके साथ ही बनाई गई टीमों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ड्यूटी में लापरवाही क्षम्य नहीं है।
जानकारी के मुताबिक यह घटना 22 अक्टूबर की रात मोहाना थाना क्षेत्र के ऊंजी पेट्रोल पंप की है। कपिलवस्तु नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार गांधी नगर निवासी रजनीश पटेल लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। बर्डपुर पहुंचने पर उन्होंने ट्रैक्टर रोक दिया और पूजा समिति के अन्य सदस्यों की प्रतीक्षा करने लगे।
परिजनों ने बताया कि इसी दौरान मोहाना थाने में तैनात सिपाही मनोज यादव, अभिषेक गुप्ता, राजन सिंह और मंजीत सिंह वहां पहुंचे और ट्रैक्टर आगे बढ़ाने को कहा। रजनीश ने पूरा कारण बताया, लेकिन सिपाही नहीं माने और जबरन उन्हें बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए।
कुछ देर बाद रजनीश ऊंजी पेट्रोल पंप के पास गंभीर अवस्था में घायल मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। स्वजन ने चारों सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया। रजनीश के भाई अवनीश की तहरीर पर मोहाना थाने में 26 अक्टूबर को चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद से ही सभी सिपाही फरार हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डा. महाजन ने दो CO के नेतृत्व में सात टीमें गठित की हैं। प्रत्येक टीम में दो-दो निरीक्षक और दरोगा शामिल हैं। साथ ही सर्विलांस टीम को भी आरोपितों की लोकेशन ट्रेस करने की जिम्मेदारी दी गई है।चारों सिपाहियों को 24 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें जिले से बाहर भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
सिद्धार्थनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग