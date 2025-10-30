यूपी में फरार चार पुलिसकर्मियों पर घोषित हुआ इनाम, SP बोले…कानून से ऊपर कोई नहीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डा. महाजन ने दो CO के नेतृत्व में सात टीमें गठित की हैं। प्रत्येक टीम में दो-दो निरीक्षक और दरोगा शामिल हैं। साथ ही सर्विलांस टीम को भी आरोपितों की लोकेशन ट्रेस करने की जिम्मेदारी दी गई है।चारों सिपाहियों को 24 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें जिले से बाहर भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।