बहराइच नाव दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: इन आठ लोगों की तलाश अभी भी जारी, लापता में 5 बच्चे शामिल

Bahraich boat accident latest update बहराइच के कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया तो प्रशासन भी एक्टिव हो गया। नाव पलटने के बाद 13 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। जबकि एक महिला का शव बरामद किया गया है। अभी आठ लोग लापता है। जिसमें नाविक सहित पांच मासूम बच्चे शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही हैं। एसएसबी के जवान भी मौके पर मौजूद है। घटना सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर गांव के पास की है।