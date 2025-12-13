निहत्थे युवक को कई गोलियां मारीं, पैर जला कर नाखून अलग कर दिए…. बहराइच हिंसा पर फैसले में जज ने दिया मनुस्मृति का भी हवाला

अदालत ने मामले में मौजूद परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करते हुए कहा कि इसमें लगभग 100 प्रतिशत तक गंभीर (एग्रेवेटिंग) हालात हैं। जबकि राहत देने वाले (मिटिगेटिंग) कारण न के बराबर हैं। कोर्ट के अनुसार, अपराध की प्रकृति इतनी वीभत्स है। कि इसमें नरमी बरतने का कोई आधार नहीं बनता। इस फैसले को बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार और समाज के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि कानून हाथ में लेने और इंसानियत को कुचलने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।