रायबरेली

बाइक से बेटी को लेकर जा रहा था मदरसा शिक्षक चार बाइक से पहुंचे हमलावर, फिर सिर में सटाकर ठाय..ठाय

रायबरेली में एक मदरसा शिक्षक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। चार बाइक पर पहुंचे सात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल अभी घटना के पीछे ये वजह बताई जा रही है।

रायबरेली

image

Mahendra Tiwari

Dec 12, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

रायबरेली जिले में शुक्रवार को मदरसे के मौलाना की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मौलाना अपनी बेटी के साथ घर लौट रहे थे। तभी हमलावरों ने घेरकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है।

रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब पूरे जालिम गांव स्थित मदरसे में तैनात मौलाना मुर्तजा की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बिरनावा गांव के रहने वाले थे। और रोज की तरह शाम को अपनी बेटी के साथ घर जा रहे थे। बताया जाता है कि जब वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोखा के पास स्थित पिलहा ऊसर के करीब पहुंचे। तभी चार बाइकों पर आए लगभग सात हमलावरों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया।

हमलावरों ने अचानक शुरू की फायरिंग, बेटी ने भाग कर बचाई जान

हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें मौलाना गंभीर रूप से घायल हो गए। और मौके पर ही गिर पड़े। वारदात के दौरान उनकी बेटी किसी तरह खेतों की तरफ भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।

जल्द ही आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई है। कि मौलाना का कुछ समय पहले गांव के ही कुछ लोगों से खड़ंजा निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस पुराने विवाद सहित सभी संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

12 Dec 2025 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / बाइक से बेटी को लेकर जा रहा था मदरसा शिक्षक चार बाइक से पहुंचे हमलावर, फिर सिर में सटाकर ठाय..ठाय

