बाइक से बेटी को लेकर जा रहा था मदरसा शिक्षक चार बाइक से पहुंचे हमलावर, फिर सिर में सटाकर ठाय..ठाय

आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई है। कि मौलाना का कुछ समय पहले गांव के ही कुछ लोगों से खड़ंजा निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस पुराने विवाद सहित सभी संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।