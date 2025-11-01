अपनी ही स्टूडेंट से इश्क लड़ा रहा था टीचर, मिलने पहुंचा तो महिलाओं ने खंभे से बांधकर पीटा

वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। सलोन थाना प्रभारी ने बताया कि यदि औपचारिक शिकायत दर्ज होती है, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जो स्कूल और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही है। छात्रा की पहचान और सुरक्षा को गोपनीय रखा जा रहा है, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट ने भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूलों में सख्त निगरानी बढ़ाई जाए।