अपनी ही स्टूडेंट से इश्क लड़ा रहा था टीचर, मिलने पहुंचा तो महिलाओं ने खंभे से बांधकर पीटा

रायबरेली जिले में एक शिक्षक का अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन मौका पाकर शिक्षक छात्रा से मिलने उसके गांव पहुंचा। लेकिन, गांव की महिलाओं ने उसे दबोच लिया।

रायबरेली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 01, 2025

शिक्षक को खंभे से बांधकर पीटा

शिक्षक को खंभे से बांधकर पीटा, PC- Video Grab

रायबरेली : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक घटना ने पूरे इलाके को दंग कर दिया। स्थानीय स्कूल के एक अध्यापक पर अपनी ही संस्थान की नाबालिग छात्रा से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगा है। बताया जा रही है कि शिक्षक नाबालिग छात्रा से मिलने उसके गांव पहुंचा तो महिलाओं ने इसकी खबर लगते ही उसे धर दबोचा। इसके बाद महिलाओं ने उसे एक खंभे से बांध दिया और जबरदस्त तरीके से पिटाई की।

खंभे से बांधा... फिर पीटा

घटना घूरनपुर करहिया बाजार स्थित एक स्कूल की बताई जा रही है। आरोपी शिक्षक का नाम मनोज यादव बताया जा रहा है, जो स्कूल में तैनात था। सूत्रों के अनुसार, स्थानीय महिलाओं को शिक्षक और छात्रा के बीच चले आ रहे कथित प्रेम प्रसंग की भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मनोज यादव को रस्सी से बांधा गया है और कई महिलाएं चप्पलों व लाठियों से उसकी धुनाई कर रही हैं। पीड़ित शिक्षक चीखता-चिल्लाता नजर आ रहा है, जबकि भीड़ नारेबाजी कर रही है।

थाना प्रभारी बोले- मामले की होगी जांच

वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। सलोन थाना प्रभारी ने बताया कि यदि औपचारिक शिकायत दर्ज होती है, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जो स्कूल और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही है। छात्रा की पहचान और सुरक्षा को गोपनीय रखा जा रहा है, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट ने भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूलों में सख्त निगरानी बढ़ाई जाए।

Updated on:

01 Nov 2025 08:32 pm

Published on:

01 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / अपनी ही स्टूडेंट से इश्क लड़ा रहा था टीचर, मिलने पहुंचा तो महिलाओं ने खंभे से बांधकर पीटा

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

