Instagram की दोस्ती बनी आफत, युवती दिल्ली से पहुंची रायबरेली, प्रेमी की मां ने छोड़ा कुत्ता तो उठाया खौफनाक कदम

Instagram Friendship, Girl in Trouble दिल्ली की रहने वाली विशेष समुदाय की युवती की रायबरेली के रहने वाले लड़के से इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई। बातचीत शुरू हुई और देखते-देखते दोनों में प्यार हो गया। वे लिव-इन रिलेशन में रहने लगे। युवती प्रेमी से मिलने के लिए रायबरेली आ गई। उसका कहना है कि वह इसी लड़के से शादी करेगी। लेकिन लड़के की मां ने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। युवती घर छोड़कर आई थी। जब उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कहारों के अड्डा निवासी करण वर्मा की दोस्ती दिल्ली की रहने वाली युवती के साथ हुई। यह दोस्ती 5 साल पहले हुई थी। इंस्टाग्राम पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात प्यार तक पहुंच गई। बताया जाता है कि करण वर्मा और युवती लिव-इन रिलेशन में भी रह चुके हैं। युवती दिल्ली से बस से रायबरेली पहुंची। जहां वह लड़के के घर पहुंच गई। उसकी मुलाकात मां से हुई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो करण वर्मा की मां ने युवती के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। युवती करण वर्मा से मिलने की बात कह रही थी।
मां के व्यवहार से युवती को झटका लगा। कुत्ते के हमले से डरकर युवती मौके से भाग गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बातचीत के दौरान उप ने बताया कि वह करण वर्मा से प्यार करती है और उसी से शादी करेंगी। लेकिन करण वर्मा अब शादी करने को तैयार नहीं है। जिससे आहत होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवती से बातचीत की। मामले को समझा। रायबरेली पुलिस ने 'एक्स' पर बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
