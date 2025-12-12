Instagram की दोस्ती बनी आफत, युवती दिल्ली से पहुंची रायबरेली, प्रेमी की मां ने छोड़ा कुत्ता तो उठाया खौफनाक कदम

Instagram Friendship, Girl in Trouble दिल्ली की रहने वाली विशेष समुदाय की युवती की रायबरेली के रहने वाले लड़के से इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई। बातचीत शुरू हुई और देखते-देखते दोनों में प्यार हो गया। वे लिव-इन रिलेशन में रहने लगे। युवती प्रेमी से मिलने के लिए रायबरेली आ गई। उसका कहना है कि वह इसी लड़के से शादी करेगी। लेकिन लड़के की मां ने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। युवती घर छोड़कर आई थी। जब उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।