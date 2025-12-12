12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

Instagram की दोस्ती बनी आफत, युवती दिल्ली से पहुंची रायबरेली, प्रेमी की मां ने छोड़ा कुत्ता तो उठाया खौफनाक कदम

Instagram Friendship, Trouble, Girl, रायबरेली में दिल्ली से आई युवती ने प्रेमी से मिलने की कोशिश की तो प्रेमी की मां ने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। घर छोड़कर भागी युवती को कोई ठिकाना नहीं मिला तो उसने खौफनाक कदम उठा लिया। ‌

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Narendra Awasthi

Dec 12, 2025

युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Instagram Friendship, Girl in Trouble दिल्ली की रहने वाली विशेष समुदाय की युवती की रायबरेली के रहने वाले लड़के से इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई। बातचीत शुरू हुई और देखते-देखते दोनों में प्यार हो गया। वे लिव-इन रिलेशन में रहने लगे। युवती प्रेमी से मिलने के लिए रायबरेली आ गई। उसका कहना है कि वह इसी लड़के से शादी करेगी। लेकिन लड़के की मां ने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। युवती घर छोड़कर आई थी। जब उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।

Instagram की दोस्ती बनी जानलेवा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कहारों के अड्डा निवासी करण वर्मा की दोस्ती दिल्ली की रहने वाली युवती के साथ हुई। यह दोस्ती 5 साल पहले हुई थी। इंस्टाग्राम पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात प्यार तक पहुंच गई। बताया जाता है कि करण वर्मा और युवती लिव-इन रिलेशन में भी रह चुके हैं। ‌युवती दिल्ली से बस से रायबरेली पहुंची। जहां वह लड़के के घर पहुंच गई। उसकी मुलाकात मां से हुई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो करण वर्मा की मां ने युवती के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। युवती करण वर्मा से मिलने की बात कह रही थी।

मां के व्यवहार से युवती को लगा झटका

मां के व्यवहार से युवती को झटका लगा। कुत्ते के हमले से डरकर युवती मौके से भाग गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बातचीत के दौरान उप ने बताया कि वह करण वर्मा से प्यार करती है और उसी से शादी करेंगी। लेकिन करण वर्मा अब शादी करने को तैयार नहीं है। जिससे आहत होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया।

सदर कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवती से बातचीत की। मामले को समझा। रायबरेली पुलिस ने 'एक्स' पर बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 11:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / Instagram की दोस्ती बनी आफत, युवती दिल्ली से पहुंची रायबरेली, प्रेमी की मां ने छोड़ा कुत्ता तो उठाया खौफनाक कदम

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाइक से बेटी को लेकर जा रहा था मदरसा शिक्षक चार बाइक से पहुंचे हमलावर, फिर सिर में सटाकर ठाय..ठाय

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
रायबरेली

NIA जांच में उजागर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, जालसाजों ने तैयार किए 400 घुसपैठियों के परिवार और फर्जी पहचान पत्र

यूपी में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
रायबरेली

UP में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र घोटाला: पाकिस्तानियों व बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने की साजिश का पर्दाफाश

फर्जी नागरिकता साजिश बेनकाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन से हिली सुरक्षा एजेंसियां (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
रायबरेली

फर्जी आधार कार्ड: पुलिस ने बैंक में आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारी सहित तीन को किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- रायबरेली पुलिस)
रायबरेली

एक ही मंडप में हुआ विवाह और निकाह: अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल

marriage and nikah took place in same wedding pavilion under chief minister mass marriage scheme
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.