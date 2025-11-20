फर्जी आधार कार्ड: पुलिस ने बैंक में आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारी सहित तीन को किया गिरफ्तार

Fake Aadhaar card, Three arrested, including two bank authorised employees रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से फर्जी आईडी बनाकर फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक बैंक में आधार कार्ड बनाने वाला कर्मचारी भी शामिल है। जिसने पैसे के लालच में थर्ड पर्सन को आधार कार्ड बनाने से संबंधित आवश्यक सामग्री आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि तीन अन्य फरार हैं। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।