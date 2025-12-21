अफेयर या मर्डर…! पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर, गांव में पसरा मातम

भिचकौरा गांव में रहने वाले राजेंद्र पासवान की पत्नी सीमा पंचायत मित्र का काम करती थीं। शनिवार दोपहर को सीमा की लाश खून से लथपथ घर के अंदर मिला। लाश को देखकर सब हैरान रह गए। सीमा के गले का आधा हिस्सा गड़ासे से कटा था। घटना के समय सीम घर में अकेली थी, उसके तीनों बच्चे स्कूल गए थे। घटना की जानकारी सबसे पहले सीमा के जेठ रमेश को हुई। रमेश गांव के राम सुमेर (45) को दोपहर के समय अपने घर से भागते हुए देखा, जिसके बाद उसको कुछ शक हुआ। रमेश अन्य लोगों के साथ घर में गया, तो सीमा की लाश को देखकर हैरान रह गया। सीमा की लाश खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। रमेश ने इसकी सूचना तुरंत को पुलिस को दी, कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।