रायबरेली

अफेयर या मर्डर…! पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर, गांव में पसरा मातम

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक ही दिन दो मौतों से सनसनी फैल गई। पंचायत मित्र सीमा का शव उनके घर में मिला, जबकि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया।

2 min read
रायबरेली

image

Anuj Singh

Dec 21, 2025

पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर

पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर

Raebareli Crime News : यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही गांव में मातम छा गया गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये मर्डर है या कुछ और। दरअसल, रायबरेली के लालगंज के भिचकौरा गांव में दो मौत ने सबको हैरान कर दिया। भिचकौरा गांव में पंचायत मित्र सीमा (35) की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या के आरोपी ने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लोगों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात हो रही है।

खून से लथपथ मिली लाश

भिचकौरा गांव में रहने वाले राजेंद्र पासवान की पत्नी सीमा पंचायत मित्र का काम करती थीं। शनिवार दोपहर को सीमा की लाश खून से लथपथ घर के अंदर मिला। लाश को देखकर सब हैरान रह गए। सीमा के गले का आधा हिस्सा गड़ासे से कटा था। घटना के समय सीम घर में अकेली थी, उसके तीनों बच्चे स्कूल गए थे। घटना की जानकारी सबसे पहले सीमा के जेठ रमेश को हुई। रमेश गांव के राम सुमेर (45) को  दोपहर के समय अपने घर से भागते हुए देखा, जिसके बाद उसको कुछ शक हुआ। रमेश अन्य लोगों के साथ घर में गया, तो सीमा की लाश को देखकर हैरान रह गया। सीमा की लाश खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। रमेश ने इसकी सूचना तुरंत को पुलिस को दी, कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

सरसों के खेत में मिला राम सुमेर

पुलिस और फोरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद, गांव में एक और खबर आई कि प्राइमरी स्कूल के पास सरसों के खेत में राम सुमेर की मरी हुई अवस्था में गिरा है। पुलिस तुरंत उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंची, जहां डॉक्टरों ने सुमेर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, राम सुमेर ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। मामले की पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा।  गांव में दो मौत होने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है।

गांव वालों के मुताबिक, दोनों के बीच पहले से ही काफी नजदीकियां थीं। दोनों के बीच का मुद्दा पंचायत तक पहुंच चुका था, लेकिन राम सुमेर नहीं रुका। वह रोज सीमा के घर पहुंच जाता था। दोनों की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी नजदीकियां होने के बाद, सीमा की निर्मम हत्या क्यों हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

Published on:

21 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / अफेयर या मर्डर…! पहले पंचायत मित्र को दी दर्दनाक मौत, फिर खुद खा लिया जहर, गांव में पसरा मातम

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

Patrika Site Logo

