NIA जांच में उजागर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, जालसाजों ने तैयार किए 400 घुसपैठियों के परिवार और फर्जी पहचान पत्र

जन्म प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब एनआईए ने संदिग्ध घुसपैठियों की गतिविधियों को ट्रेस करते हुए इस क्षेत्र में नेटवर्क की कड़ियाँ पाईं। एनआईए की जानकारी पर जिले के प्रशासन व स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू की। गांवों के वास्तविक रिकॉर्ड, जनगणना आंकड़ों, पंचायत रजिस्टर और स्थानीय गवाहों से मिलान करने पर पता चला कि जिन परिवारों के नाम पर बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाए गए थे, वे परिवार गांव में रहते ही नहीं थे। कई पते पूरी तरह काल्पनिक थे। कुछ घर ऐसे थे जो वर्षों से खंडहर पड़े थे, लेकिन कागजों में वहां 10–12 बच्चों वाले परिवार दिखाए गए थे। इस खुलासे ने पूरे प्रशासन को हिला दिया।