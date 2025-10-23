Rajiv Gandhi Khel Ratna Award: राजीव गांधी खेल रत्न चयन समिति में शामिल हुईं रायबरेली की बेटी सुधा सिंह, खेल जगत में खुशी की लहर

Rajiv Gandhi Khel Ratna Award Selection Committee: भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की चयन प्रक्रिया अब और भी अधिक अनुभवी व पारदर्शी हाथों में होगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता, ओलंपियन और पद्मश्री सम्मानित सुधा सिंह को इस प्रतिष्ठित चयन समिति में सदस्य के रूप में नामित किया है। उनके मनोनयन की खबर जैसे ही जिले तक पहुँची, खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और सामाजिक संस्थाओं में जश्न का माहौल बन गया। रायबरेली की यह बेटी एक बार फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर जिले का नाम रोशन कर रही है।