लखनऊ

लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में सड़कों, पार्क और नामकरण पर हंगामे की संभावना

Lucknow नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक में शहर की सफाई, सड़क, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पार्कों का रखरखाव और सरकारी जमीन आवंटन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई इलाकों, सड़कों और पार्कों के नामकरण पर भी प्रस्ताव आएंगे, जिससे बैठक में हंगामा हो सकता है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 23, 2025

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक कल (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक कल (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow में नगर निगम की कार्यकारिणी की अगली बैठक शुक्रवार को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में सफाई, सड़क, मार्ग प्रकाश व्यवस्था और पार्कों के रखरखाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं, कई इलाकों, सड़कों और पार्कों के नामकरण को लेकर भी प्रस्ताव आएंगे, जिससे बैठक में गहन बहस और हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है।

नगर निगम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में पार्कों के रखरखाव को जोन स्तर पर या वार्ड स्तर पर कराए जाने के प्रस्ताव पर विवाद हो सकता है। पिछले माह नगर निगम सदन की बैठक में भी इसी मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला था। ऐसे में कार्यकारिणी सदस्यों के बीच बहस और गर्मागर्म चर्चा की संभावना बढ़ गई है।

नगर निगम कार्यकारिणी में इस बार पहली बार गणेशगंज-वशीरतगंज वार्ड के हाथी खाना क्षेत्र में एक दुकान को नीलामी के जरिए किराए पर आवंटित करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। करीब 50 साल पहले नगर निगम की ओर से दुकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन किसी भी दुकान का नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन नहीं किया गया था। यह कदम नगर निगम प्रशासन की पारदर्शिता और नए नियमों के तहत दुकान आवंटन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

सफाई और मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर बहस संभव

बैठक में निजी कंपनियों को वार्डों की सफाई का काम देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही सड़कें, गड्ढे भरने और मार्ग प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए बजट आवंटन पर भी चर्चा होगी। सफाई और सड़क सुधार के मुद्दों पर विभिन्न विभागाध्यक्षों और कार्यकारिणी सदस्यों के बीच मतभेद और बहस हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निगम की इस बैठक में प्रस्तावों को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों के बीच मतभेद गहराने की संभावना है। हालांकि प्रशासन का उद्देश्य सभी विवादास्पद मुद्दों पर सामंजस्यपूर्ण निर्णय लेना है, ताकि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और शहर की साफ-सफाई व सड़कें सुचारू रूप से चल सकें।

सरोजनी नगर तहसील में कक्ष निर्माण के लिए जमीन प्रस्तावित

नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में सरोजनी नगर तहसील के लिए कक्ष निर्माण के लिए 360 वर्ग फिट भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह कक्ष वादकारियों और अन्य लोगों के बैठने तथा बैठक संचालन के लिए बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह की मांग पर आधारित है।

नगर के प्रमुख इलाकों का नामकरण प्रस्तावित

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में कई इलाकों और सड़कों के नामकरण पर भी प्रस्ताव लाए जाएंगे। इनमें प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

  • चौक की चूड़ी वाली गली का नाम श्री 1008 तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम पर करने का प्रस्ताव।
  • रिंग रोड से सहारा एस्टेट वाली रोड का नाम संगीत विदुषी स्वर्गीय कमला श्रीवास्तव के नाम पर करने का प्रस्ताव।
  • प्रियदर्शिनी कॉलोनी सेक्टर-बी स्थित ग्रीन बेल्ट का नामकरण अहिल्याबाई होल्कर उपवन करने का प्रस्ताव।
  • अलीगंज में मुन्नू साह आटा चक्की मस्जिद के पास पुरनिया रोड का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री संतकुमार राय मार्ग करने का प्रस्ताव।

इन नामकरण प्रस्तावों पर कार्यकारिणी में सदस्य अपनी राय रख सकते हैं। कई बार नामकरण के मुद्दे पर नगर निगम में लंबी बहस होती रही है, क्योंकि यह न केवल प्रशासनिक निर्णय है बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा होता है।

पार्कों के रखरखाव को लेकर असहमति

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पार्कों के रखरखाव को जोन स्तर पर किया जाए या वार्ड स्तर पर, इस पर भी बहस हो सकती है। पिछले माह की बैठक में पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी को लेकर हंगामा हुआ था। कुछ अधिकारियों का कहना था कि जोन स्तर पर रखरखाव करने से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा, जबकि कुछ सदस्यों ने इसे स्थानीय वार्ड स्तर पर करना उचित बताया।

दुकानों का नीलामी से आवंटन

नगर निगम द्वारा पहली बार नीलामी प्रक्रिया से दुकान आवंटन की योजना भी इस बैठक में चर्चा का केंद्र रहेगी। प्रशासन के अनुसार, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पुराने तरीके से होने वाले विवादों से छुटकारा मिलेगा। नीलामी प्रक्रिया से आय में वृद्धि होगी और यह नगर निगम के राजस्व में भी इजाफा करेगा।

सड़क और मार्ग प्रकाश व्यवस्था में सुधार

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में सड़कों की मरम्मत, गड्ढे भरने और मार्ग प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए बजट अनुमोदन भी प्रस्तावित है। प्रशासन ने कहा है कि ये सभी सुधार आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। इस मुद्दे पर कार्यकारिणी सदस्यों के बीच बहस होने की संभावना है, क्योंकि बजट आवंटन और जिम्मेदारी तय करना हमेशा विवादास्पद रहा है।

बैठक में होने वाले अन्य प्रस्ताव

बैठक में नगर निगम के अन्य मुद्दों जैसे सरकारी योजनाओं के लिए जमीन आवंटन, पार्कों की स्थिति का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों की मरम्मत के लिए बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड और नए सुधार प्रस्तावों पर भी समीक्षा की जाएगी।

Published on:

23 Oct 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में सड़कों, पार्क और नामकरण पर हंगामे की संभावना

