लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में सड़कों, पार्क और नामकरण पर हंगामे की संभावना

नगर निगम कार्यकारिणी में इस बार पहली बार गणेशगंज-वशीरतगंज वार्ड के हाथी खाना क्षेत्र में एक दुकान को नीलामी के जरिए किराए पर आवंटित करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। करीब 50 साल पहले नगर निगम की ओर से दुकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन किसी भी दुकान का नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन नहीं किया गया था। यह कदम नगर निगम प्रशासन की पारदर्शिता और नए नियमों के तहत दुकान आवंटन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।