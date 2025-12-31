‘मंदिर बनवाने से काम नहीं चलेगा’, CM ममता बनर्जी को राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की खरी-खरी

सीएम ममता बनर्जी पर दिनेश शर्मा ने साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और BJP के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल की CM पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर वे तरह-तरह के पैंतरे बदलती हैं।
दिनेश शर्मा ने कहा, ''पहले ममता बनर्जी ने वोटों के तुष्टिकरण के लिए अपने एक विधायक से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात करवाई थी। मस्जिद बनाना पवित्र काम है, उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहुसंख्यक उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो वह मंदिर बनाने की बात करने लगीं।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि राम मंदिर को लेकर उनका क्या विचार है? काशी और मथुरा को लेकर उनकी क्या सोच है? यह भी बताना चाहिए कि दंगों में हजारों की संख्या में बहुसंख्यकों की हत्या हुई है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? मंदिर बनवाने से काम नहीं चलेगा, दिल का मंदिर साफ करो।''
ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपके मन में रह-रहकर तुष्टिकरण का जिन्न निकल पड़ता है। तुष्टिकरण का जिन्न अब हार की तरफ जा रहा है, तो आपको मंदिर की याद आ रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भी उसकी नहीं सुनते जो उन्हें मानने वालों पर अत्याचार करता है। उन्हें पहले तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल में अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा, ''अगर अमित शाह कोई बयान देते हैं तो उसका अर्थ और उस पर अमल जरूर होता है। उन्होंने अनुच्छेद 35ए और 370 को निरस्त करने की बात कही थी, ऐसा हो गया। उन्होंने CAA को लागू करने की बात कही थी और ऐसा हो गया। उन्होंने 3 तलाक खत्म करने की बात कही थी, ऐसा हो गया।''
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग