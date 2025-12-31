‘मंदिर बनवाने से काम नहीं चलेगा’, CM ममता बनर्जी को राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की खरी-खरी

पश्चिम बंगाल में अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा, ''अगर अमित शाह कोई बयान देते हैं तो उसका अर्थ और उस पर अमल जरूर होता है। उन्होंने अनुच्छेद 35ए और 370 को निरस्त करने की बात कही थी, ऐसा हो गया। उन्होंने CAA को लागू करने की बात कही थी और ऐसा हो गया। उन्होंने 3 तलाक खत्म करने की बात कही थी, ऐसा हो गया।''