कौन हैं प्रयागराज के DM मनीष वर्मा? ‘सतुआ बाबा’ और कलेक्टर साहब के बीच क्या है कनेक्शन

दरअसल, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान संगम नोज पर अब तक स्नान घाट तैयार ना होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और DM मनीष कुमार वर्मा को फटकार लगाई। हालांकि निरीक्षण पूरा होने के बाद जब डिप्टी CM अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तो उन्होंने DM को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा—“सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो।”