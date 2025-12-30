30 दिसंबर 2025,

प्रयागराज

कौन हैं प्रयागराज के DM मनीष वर्मा? ‘सतुआ बाबा’ और कलेक्टर साहब के बीच क्या है कनेक्शन

About Prayagraj DM Manish Verma: जानिए, प्रयागराज के DM मनीष वर्मा के बारे में। क्यों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उनको फटकार लगाई?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Dec 30, 2025

about prayagraj dm manish verma connection between satua baba and collector

प्रयागराज के DM मनीष वर्मा के बारे में। फोटो सोर्स फेसबुक (Bureaucrats Magazine)

About Prayagraj DM Manish Verma: प्रयागराज के जिलाधिकारी (DM) मनीष वर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते दिखाई दिए थे। अब इसी वीडियो को लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें फटकार लगाई है।

माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे डिप्टी CM मौर्य

दरअसल, डिप्टी CM मौर्य माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान संगम नोज पर स्नान घाट तैयार ना होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने DM मनीष वर्मा को सख्त लहजे में फटकारते हुए कहा कि “सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो।”

इस टिप्पणी के बाद से पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे लेकर प्रयागराज के DM मनीष वर्मा चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

DM मनीष वर्मा के बारे में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी मनीष कुमार वर्मा हैं। 61वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी। वर्तमान में वह प्रयागराज के जिलाधिकारी के रूप में तैनात हैं। इससे पहले मनीष वर्मा गौतमबुद्ध नगर और जौनपुर जैसे अहम जिलों में भी डीएम के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

मनीष कुमार वर्मा को 19 मई 2017 को पहली बार जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली थी। करीब 3 सालों तक DM रहने के बाद उन्हें विशेष सचिव, शिक्षा के पद पर भेजा गया। इसके बाद उनकी तैनाती जौनपुर के DM के रूप में हुई, जहां से वे गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। गौतमबुद्ध नगर में उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय तक DM के रूप में कार्य किया।

केशव प्रसाद मौर्य ने इस वजह से लगाई फटकार

दरअसल, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान संगम नोज पर अब तक स्नान घाट तैयार ना होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और DM मनीष कुमार वर्मा को फटकार लगाई। हालांकि निरीक्षण पूरा होने के बाद जब डिप्टी CM अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तो उन्होंने DM को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा—“सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो।”

बता दें कि कुछ दिन पहले DM मनीष कुमार वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आए थे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / कौन हैं प्रयागराज के DM मनीष वर्मा? 'सतुआ बाबा' और कलेक्टर साहब के बीच क्या है कनेक्शन

