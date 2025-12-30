30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

प्रयागराज

‘अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं’, माघ मेले को लेकर क्या बोले डिप्टी CM मौर्य

Uttar Pradesh Politics: यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जानिए उन्होंने माघ मेले को लेकर क्या कहा?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Dec 30, 2025

keshav prasad maurya targeted akhilesh yadav what did he say about magh mela 2026

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को 3 जनवरी से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।

माघ मेले की तैयारियों का किया औचक निरीक्षण

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''मैं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले का औचक निरीक्षण करने गया था। माघ मेले को हम मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो भी मानक हैं, उन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा गया है। 3 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी काम 3 जनवरी तक बचना नहीं चाहिए।''

अल्पवास की भी व्यवस्था

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी CM मौर्य ने कहा, '' जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, वे डुबकी लगाकर वापस ना जाएं, इसके लिए 1 महीने के अल्पवास की भी व्यवस्था की गई है। वे अल्पवास करना चाहें तो कर सकते हैं। 3-4 दिनों तक यहां रुकें और अलौकिक दर्शन करें।''

भूमि आवंटन को लेकर संतों और प्रशासन के बीच हुए विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी को निर्देश दिया गया है कि जमीन के आवंटन समेत तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर ज्यादा अधिकारियों की जरूरत है तो उन्हें लगाया जाए।

अखिलेश यादव पर निशाना साधा

इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, '' पहले वे अहंकार में थे। नारा लगा रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में भी हराएंगे, लेकिन जब से वे बिहार चुनाव हारकर आए हैं, तब से बौखलाए हुए हैं। 2027 तो छोड़िए, 2047 तक उन्हें सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है।''

'सपा का अस्तित्व अंधकार में'

उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सपा का अस्तित्व अंधकार में है। अखिलेश यादव के PDA को फर्जी बताते हुए उन्होंने कहा, '' उनके लिए PDA का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। परिवार, माफिया, गुंडों और अपराधियों को आगे बढ़ाना ही सपा का वास्तविक चरित्र है। BJP सबको साथ लेकर चलती है। प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में BJP की सरकार है।''

New Year 2026: ‘नए साल का जश्न शरीयत के खिलाफ’ मौलाना ने जारी किया फतवा; मच गया बवाल!
मुरादाबाद
maulana shahabuddin razvi issued fatwa on occasion of new year 2026 calling celebrations against sharia

Published on:

30 Dec 2025 01:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 'अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं', माघ मेले को लेकर क्या बोले डिप्टी CM मौर्य

