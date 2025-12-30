‘अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं’, माघ मेले को लेकर क्या बोले डिप्टी CM मौर्य

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''मैं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले का औचक निरीक्षण करने गया था। माघ मेले को हम मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो भी मानक हैं, उन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा गया है। 3 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी काम 3 जनवरी तक बचना नहीं चाहिए।''