सपा सांसद सनातन पांडे को यह क्या बोल गए मंत्री संजय निषाद, जानें क्यों की टिप्पणी

सपा सांसद सनातन पांडे पर भड़के पर मंत्री संजय निषाद, PC- IANS
लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद सनातन पांडे द्वारा पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस तरह के प्रवक्ताओं को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने IANS से बातचीत करते हुए कहा, 'ऐसे बयान देने वाले लोग राष्ट्रविरोधी सोच रखते हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज लगातार कमजोर होती जा रही है।'
संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा। पार्टी में ऐसे 'भाड़े के पहलवान' जैसे प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। मंत्री ने कहा कि जब तक ऐसे लोगों को पार्टी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक सपा का पतन होता रहेगा।
उन्होंने सपा के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के नेतृत्व में थे, तब सोच-समझकर बयान जारी किए जाते थे। उस समय राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और जो देशहित के खिलाफ हैं।
संजय निषाद ने कहा कि जब देश की सुरक्षा प्रणाली और हमारे सैनिक किसी घटना का सामना करते हैं तो हर नागरिक और हर राजनीतिक दल को सरकार और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के समय विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं और उस वक्त सरकार का मनोबल तोड़ने वाली बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है।
इसके साथ ही यूपी मंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और निषादराज का गहरा संबंध रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी।
संजय निषाद ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम के साथ निषादराज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। श्रृंगवेरपुर में निषादराज की भव्य मूर्ति लगी, अयोध्या में निषादराज के नाम से अतिथि भवन बनाया गया, और शबरी के नाम पर भजनशाला भी है। यह सब तभी संभव हुआ है जब देश में पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व हैं।
संजय निषाद ने देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ वादे किए जाते थे। कभी कहा जाता था मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जो कहा गया, वह करके दिखाया गया। उन्होंने कहा कि पहले भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, लेकिन मुगल और अंग्रेज देश को लूटकर चले गए। आजादी के बाद भी करीब 70 वर्षों तक पिछली सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकीं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 'सशक्त भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार हो रहा है।
