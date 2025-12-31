31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सपा सांसद सनातन पांडे को यह क्या बोल गए मंत्री संजय निषाद, जानें क्यों की टिप्पणी

UP Political News : सपा सांसद सनातन पांडे पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मंत्री संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ऐसे बयानों से सपा को ही नुकसान हो रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 31, 2025

सपा सांसद सनातन पांडे पर भड़के पर मंत्री संजय निषाद, PC- IANS

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद सनातन पांडे द्वारा पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस तरह के प्रवक्ताओं को आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने IANS से बातचीत करते हुए कहा, 'ऐसे बयान देने वाले लोग राष्ट्रविरोधी सोच रखते हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज लगातार कमजोर होती जा रही है।'

सपा के लिए घातक ऐसी बयानबाजी

संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा। पार्टी में ऐसे 'भाड़े के पहलवान' जैसे प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। मंत्री ने कहा कि जब तक ऐसे लोगों को पार्टी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक सपा का पतन होता रहेगा।

उन्होंने सपा के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के नेतृत्व में थे, तब सोच-समझकर बयान जारी किए जाते थे। उस समय राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और जो देशहित के खिलाफ हैं।

संजय निषाद ने कहा कि जब देश की सुरक्षा प्रणाली और हमारे सैनिक किसी घटना का सामना करते हैं तो हर नागरिक और हर राजनीतिक दल को सरकार और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के समय विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं और उस वक्त सरकार का मनोबल तोड़ने वाली बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है।

'भगवान श्रीराम और निषादराज का गहरा संबंध'

इसके साथ ही यूपी मंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और निषादराज का गहरा संबंध रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी।

संजय निषाद ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम के साथ निषादराज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। श्रृंगवेरपुर में निषादराज की भव्य मूर्ति लगी, अयोध्या में निषादराज के नाम से अतिथि भवन बनाया गया, और शबरी के नाम पर भजनशाला भी है। यह सब तभी संभव हुआ है जब देश में पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व हैं।

'भाजपा के राज में हो रहा देश का विकास'

संजय निषाद ने देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ वादे किए जाते थे। कभी कहा जाता था मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जो कहा गया, वह करके दिखाया गया। उन्होंने कहा कि पहले भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, लेकिन मुगल और अंग्रेज देश को लूटकर चले गए। आजादी के बाद भी करीब 70 वर्षों तक पिछली सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकीं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 'सशक्त भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार हो रहा है।

ये भी पढ़ें

युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सपा सांसद सनातन पांडे को यह क्या बोल गए मंत्री संजय निषाद, जानें क्यों की टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी

लखनऊ

‘मंदिर बनवाने से काम नहीं चलेगा’, CM ममता बनर्जी को राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की खरी-खरी

dinesh sharma took dig at west bengal cm mamata banerjee find out what he say
लखनऊ

Bye-Bye 2025: इन नेताओं के लिए ‘नागवार‘ गुजरा ये साल: आजम खान से लेकर BJP कांग्रेस नेताओं के भी नाम

good bye 2025 azam khan congress leader rakesh rathore and bjp leader faced difficulties up news
लखनऊ

BJP में ब्राह्मण विधायकों की असंतुष्टि से हलचल तेज, योगी से पंकज चौधरी की मुलाकात, इन्हें मिली डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppchaudhary X account
लखनऊ

बाहुबली धनंजय सिंह पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज…करीबी ने पूर्व सांसद के नाम पर कालोनीवासियों को धमकाया

Up news, lucknow
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.