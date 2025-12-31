सपा सांसद सनातन पांडे को यह क्या बोल गए मंत्री संजय निषाद, जानें क्यों की टिप्पणी

संजय निषाद ने देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ वादे किए जाते थे। कभी कहा जाता था मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जो कहा गया, वह करके दिखाया गया। उन्होंने कहा कि पहले भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, लेकिन मुगल और अंग्रेज देश को लूटकर चले गए। आजादी के बाद भी करीब 70 वर्षों तक पिछली सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकीं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 'सशक्त भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार हो रहा है।