Public Beat Thief Lucknow: लखनऊ में चोर की तालिबानी पिटाई, भीड़ ने पेड़ से बांधा- वीडियो वायरल

Talibani Punishment in Lucknow: राजधानी लखनऊ में एक बार फिर भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने का मामला सामने आया है। तालकटोरा इलाके में सोमवार देर शाम मोटरसाइकिल चोरी करने आए तीन युवक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गए। इनमें से एक आरोपित को लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, चोरी में शामिल दो आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए आरोपित को थाने ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही है।