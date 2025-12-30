1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये बड़े नियम! PAN, सैलरी, गैस से लेकर बाइक तक असर

क्रेडिट स्कोर वालों के अच्छी खबर है। अब लोगों का क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, पहले की तरह 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोन लेने वालों को ये फायदा देगा, क्योंकि आपका स्कोर तुरंत पता चलेगा। UPI और डिजिटल पेमेंट में भी सख्ती की जा सकती है, KYC चेक ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ताकि फ्रॉड कम से काम हो सके और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।