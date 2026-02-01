डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- सत्ता वियोग में राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के शिकार

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुसलमानों के 5 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने अभी यह फैसला नहीं देखा है। लेकिन, मैं केवल यह कह सकता हूं कि अगर ऐसा किया गया है तो स्वागतयोग्य है। संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज कर दिया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर कुछ भी देने पर रोक लगाई थी। अगर यह फैसला लिया गया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार को बधाई देता हूं।