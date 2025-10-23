BSP में बड़ी कार्रवाई: अनुशासनहीनता और गुटबाजी के आरोप में शमशुद्दीन राईन बर्खास्त

BSC Discipline: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में एक बार फिर संगठनात्मक सख्ती देखने को मिली है। पार्टी ने लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी शमशुद्दीन राईन को अनुशासनहीनता और गुटबाजी के आरोपों में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राईन को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन का पालन नहीं किया और संगठन में असंतोष फैलाने का काम किया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं और संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में जुटी हैं।