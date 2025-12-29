2025 में CO से ASP बने अनुज चौधरी; UP ब्यूरोक्रेसी में 5 ‘धाकड़’ IPS को मिली नई जिम्मेदारी

IPS अधिकारी रघुवीर लाल को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इससे पहले वे प्रदेश की कई अहम रेंजों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। कानपुर जैसे संवेदनशील और औद्योगिक शहर की कमान संभालने के बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। रघुवीर लाल 1997 बैच के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, जिन्हें अक्टूबर 2025 में कानपुर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।