लखनऊ

फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, STF लगाएगी गैंगस्टर एक्ट

UP Ayushman Card Scam : उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। सरकार ने ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर कर रही है।

Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 29, 2025

आयुष्मान कार्ड में घोटाला, PC- Patrika

UP Ayushman Card Scam : यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ पुलिस इस मामले में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। अपराध की कमाई से बनी संपत्तियों को भी जब्त किया जायेगा। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान से जुड़े कुछ अफसर और कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल हैं।

यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले ठगों के खिलाफ जांच में सामने आया है कि प्रतापगढ़ निवासी चंद्रभान इस गिरोह का सरगना है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA), स्टेट हेल्थ एजेंसी और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान से जुड़े कुछ अफसर और कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल हैं। एसटीएफ ने आरोपियों से मिले मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इसके आधार पर अब जेल में बंद आरोपियों के करीबी लोग भी एसटीएफ की रडार पर हैं और जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी।

अपात्र लोगों का बनाया आयुष्मान कार्ड

शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे 4 हजार से ज्यादा अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। एसटीएफ ने अपात्रों का इलाज करने वाले अस्पतालों का ब्योरा मांगा है, जहां इन अपात्र कार्डधारकों का इलाज हुआ और सरकारी खजाने से भुगतान लिया गया। अगर इस मामले में अस्पतालों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि जांच तेजी से चल रही है। संस्थान और एजेंसी के अन्य अफसरों से भी पूछताछ की जाएगी। आने वाले दिनों में इस घोटाले में शामिल और लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

29 Dec 2025 07:33 pm

