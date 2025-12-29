फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, STF लगाएगी गैंगस्टर एक्ट

यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले ठगों के खिलाफ जांच में सामने आया है कि प्रतापगढ़ निवासी चंद्रभान इस गिरोह का सरगना है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA), स्टेट हेल्थ एजेंसी और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान से जुड़े कुछ अफसर और कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल हैं। एसटीएफ ने आरोपियों से मिले मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इसके आधार पर अब जेल में बंद आरोपियों के करीबी लोग भी एसटीएफ की रडार पर हैं और जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी।