पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा जालसाज

पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम कुरसंडा, थाना सादाबाद निवासी अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें एक ऑनलाइन साइट के माध्यम से केएसके पेट्रोल पंप डीलरशिप से जुड़ी जानकारी मिली थी, जिसमें पेट्रोल पंप की जगह खाली दिखाई गई थी।