28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा जालसाज

Hathras petrol pump fraud : हाथरस में एक जालसाज फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। वह लोगों को पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने का वादा करता और उनसे लाखों रुपए ठग लेता।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 28, 2025

पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार, Pc- Ians

हाथरस : उत्तर प्रदेश में हाथरस की साइबर क्राइम पुलिस ने पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का लालच देकर ठगी कर रहा था।

पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम कुरसंडा, थाना सादाबाद निवासी अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें एक ऑनलाइन साइट के माध्यम से केएसके पेट्रोल पंप डीलरशिप से जुड़ी जानकारी मिली थी, जिसमें पेट्रोल पंप की जगह खाली दिखाई गई थी।

32 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवाए

इसके बाद पीड़ित ने वेबसाइट खोलकर आवेदन कर दिया। आवेदन के पश्चात वेबसाइट चलाने वाले व्यक्तियों ने 5पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के नाम पर अलग-अलग तारीखों में विभिन्न प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए 27 जनवरी से 23 अप्रैल तक कई किश्तों में कुल 32 लाख 45 हजार रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए।

काफी समय बीतने के बाद भी जब डीलरशिप से संबंधित कोई ठोस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित ने मथुरा रिफाइनरी पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश की। वहां जाकर पता चला कि जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया गया था, वह पूरी तरह से फर्जी है और उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया है।

इन लोगों ने दर्ज करवाई थी शिकायत

पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी छोटे राजा परिहार निवासी ग्राम गागौनी, थाना सिहोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है।

आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हाथरस साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

मौलाना बोले- हमें वंदे मातरम् के नाम पर डराया जा रहा, शिया अधिवेशन में नेपाल-बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे लोग
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा जालसाज

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वर्दी फाड़ी, गाड़ी तोड़ी… हाथरस में PRV पर ग्रामीणों का हमला, भगा-भगा कर पुलिस को पीटा

हाथरस में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला
हाथरस

‘भारत कोई मठ नहीं’, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जानें पर भड़के सांसद चंद्रशेखर

हाथरस

हाथरस में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना, रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में 4 की मौत, 18 लोग हुए घायल

hathras roadways bus tanker accident deaths injuries
हाथरस

‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

हाथरस

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल; गोबर के उपलों से लाश को ढका, क्या फिर से जिंदा हुआ बच्चा?

occult rituals performed to bring dead body back to life in hathras uttar pradesh
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.