पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा जालसाज

पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार, Pc- Ians
हाथरस : उत्तर प्रदेश में हाथरस की साइबर क्राइम पुलिस ने पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने का लालच देकर ठगी कर रहा था।
पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम कुरसंडा, थाना सादाबाद निवासी अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें एक ऑनलाइन साइट के माध्यम से केएसके पेट्रोल पंप डीलरशिप से जुड़ी जानकारी मिली थी, जिसमें पेट्रोल पंप की जगह खाली दिखाई गई थी।
इसके बाद पीड़ित ने वेबसाइट खोलकर आवेदन कर दिया। आवेदन के पश्चात वेबसाइट चलाने वाले व्यक्तियों ने 5पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के नाम पर अलग-अलग तारीखों में विभिन्न प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए 27 जनवरी से 23 अप्रैल तक कई किश्तों में कुल 32 लाख 45 हजार रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए।
काफी समय बीतने के बाद भी जब डीलरशिप से संबंधित कोई ठोस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित ने मथुरा रिफाइनरी पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश की। वहां जाकर पता चला कि जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया गया था, वह पूरी तरह से फर्जी है और उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया है।
पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी छोटे राजा परिहार निवासी ग्राम गागौनी, थाना सिहोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है।
आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हाथरस साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
हाथरस
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग