SDM के पैरों पर गिरकर संत बोला- ‘हमें जमीन दे दीजिए…नहीं तो जेल भेज दीजिए’

शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एसडीएम संजीव उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने संतों से धरना हटाने की अपील की, लेकिन इससे बात बिगड़ गई। संतों और एसडीएम के बीच तीखी कहासुनी हुई। इस दौरान एक संत एसडीएम के पैरों पर गिर पड़े और भावुक अंदाज में बोले, 'हमें जमीन दे दीजिए, नहीं तो जेल भेज दीजिए।' किसी तरह एसडीएम कार्यालय के अंदर पहुंचे, लेकिन उनके जाते ही संतों ने बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा कर दिया।