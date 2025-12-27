माघ मेला: जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धरने पर बैठे संत, मेला कार्यालय छोड़कर भागे अफसर

Magh mela Prayagraj: प्रयागराज माघ मेला में व्यवस्थाओं को लेकर कई दिनों से संत भड़के हुए हैं। मेला प्राधिकरण कार्यालय पर दर्जनों संत बीते 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं। संतों ने मेला प्रशासन के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संतों ने कहा कि मेला प्रशासन जमीन आवंटन में जमकर लूट खसोट कर रहा है। बाहर से आए संत मेले में भटक रहे हैं, लेकिन मेला प्रशासन अपने चाहतों को सुविधा के अनुसार जमीन और सामग्री का आवंटन कर रहा है।