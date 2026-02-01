हाथरस में मासूम की मौत के बाद सड़कों पर उतरा जनसैलाब, थाने पर पथराव; पुलिस को भागकर बचानी पड़ी जान

Child death police station stone pelting Hathras: हाथरस जिले के मुरसान कस्बे में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में मामला कानून-व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन गया।