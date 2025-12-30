Video:प्रेरणा स्थल में खराब खाना खाने से 71 भेड़ों की मौत, प्रशासन जांच में जुटा, रिपोर्ट का इंतजार

Prerna Sthal Sheep Death: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रेरणा स्थल परिसर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत हो गई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि भेड़ों ने सड़ा-गला और खराब भोजन खा लिया था, जो हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद परिसर और आसपास फेंका गया था। इस घटना में कुल 71 भेड़ों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि समय रहते उपचार मिलने से कई अन्य भेड़ों की जान बचा ली गई।प्रेरणा स्थल वही स्थान है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऐसे में इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।